بالأرقام.. إرتفاع كبير بإصابات كورونا في الرصافة

2020/09/04 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{ بغداد : الفرات نيوز } اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي اليوم الجمعة، عن تسجيل 517 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 150 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية فيما ارتفعت نسب الشفاء الى 83% من مجمل الاصابات المسجلة التراكمية.





وقال الساعدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 517 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 150 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع بغداد الجديدة 30 حالة

• قطاع الرصافة 17 حالات

• قطاع النهروان 35 حالة

• قطاع الشعب 30 حالة

• قطاع البلديات الثاني 16 حالة

• قطاع المدائن 22 حالة

- 367 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 131 حالة محلة 555, 560, 521, 544, 527, 516, 513, 550, 537, 528, 575, 582, 516, 539, 541, 577, 519, قطاعات 55, 16, صفر, 79, 52, 54, 66, 25, 29

• الكرخ 17 حالة ضمن المناطق التالية, المحمودية حالة واحدة, السيدية 4 حالات, ابو دشير حالة واحدة, اليرموك حالتين, القادسية حالة واحدة, الحرية حالة واحدة, العامرية حالتين, المنصور حالتين, حي العامل حالة واحدة, حي الجوادين حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة

• محافظة ميسان حالة واحدة ابو رمانة

• حي السفير حالتين الزراعي

• الامين 16 حالة محلة 739, 735, 731, 745, 733

• المشتل 7 حالات محلة 729

• الجادرية 5 حالات محلة 925

• الاعظمية 14 حالة محلة 314, 312, 310, 316, 318

• العبيدي 16 حالة محلة 769, 756, 762, الزراعي

• ام الكبر والغزلان 5 حالات محلة 345

• حي الرئاسة 3 حالات محلة 751

• البلديات 17 حالة محلة 728, 745, 742, 738

• الكرادة 12 حالة محلة 925, 931, 901, 903, 904

• الشعب 21 حالة محلة 333, 325, 337, 357, 359, البنوك, حي اور, حي سومر, الزراعي

• حي الزهراء 5 حالات محلة 765, 759

• بسماية حالتين قرية 10

• سبع قصور 3 حالات شارع ابو علي

• الكريعات 4 حالات

• القاهرة 4 حالات محلة 309

• حي الخليج 7 حالات محلة 707, 709, 703,

• شارع المغرب 3 حالات محلة 302

• محافظة ديالى حالة واحدة

• بغداد الجديدة حالتين

• المدائن 7 حالات حي الوحدة, الخالصة

• جسر ديالى 3 حالت محلة 103

• حي اكد حالتين محلة 754

• باب المعظم 3 حالات محلة 112

• محافظة الديوانية حالة واحدة مركز المحافظة

• حي تونس حالتين محلة 328

• الصليخ 4 حالات محلة 326, 328, 311

• شارع فلسطين 7 حالات محلة 504, 508, 505

• الزعفرانية 15 حالة محلة 960, 954, 958, 962, 961

• المعامل حالتين محلة 779

• محافظة البصرة حالة واحدة حي الحسين

• زيونة 9 حالات محلة 716, 718, 709, 714, 716

• الوزيرية حالة واحدة محلة 308

• راغبة خاتون حالة واحدة محلة 320

• الكفاح 3 حالات محلة 113

• الحسينية 5 حالات محلة 220, 221, حي الزهور, السكلات

• حي الكيلاني حالة واحدة محلة 133

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى".

وأشار إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 32029 توفي منهم 1150 للاسف فيما اكتسب الشفاء 26456 مما يبلغ نحو 83% نسبة الشفاء التراكمي ومتبقي قيد العلاج 3437".

آية حسين

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