بسبب السرعة الشديدة.. 3 قتلى بحادث سير مروع جنوب بغداد {فيديو}

2020/09/04 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي 3 أشخاص مصرعهم ف يحادث سير مروع جنوب العاصمة بغداد اليوم الجمعة.وذكر بيان لمديرية المرور العامة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم وقع حادث اصطدام مركبتين أسفل قوس بغداد {علوة الرشيد بأتجاه سيطرة 75} حيث سارعت دورياتنا الى موقع الحادث وتبين ان الحادث وقع بين مركبتين الاولى نوع {سمند} والمركبة الثانية نوع هونداي سوناتا".وبين "بعد التحري والكشف عن موقع الحادث تبين ان صاحب المركبة {السمند} قد فقد السيطرة على مركبته بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى الى ارتطام مركبته بالرصيف الحاجز وعبورها الى الاتجاه المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية نوع هونداي سوناتا مما أدى الحادث الى وفاة ثلاثة أشخاص".وأضاف البيان ان "مفارزنا قد نظمت مخططاً مرورياً للحادث وتم تقصير صاحب المركبة الاولى {سمند} كونه المسبب بالحادث وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من قبل مفارز مديرية المرور العامة".ودعت المرور العامة "جميع مستخدمي الطريق الإلتزام التام والابتعاد عن المخالفات المرورية ولاسيما السرعة الشديدة التي تؤدي الى حوادث خطيرة ومميتة".عمار المسعودي

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