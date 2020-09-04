بالوثيقة .. نائب يوجه سؤالا برلمانيا الى الكاظمي بشأن تصريحات مستشاره

2020/09/04 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه النائب عن كتلة سند الوطنية فالح الخزعلي سؤالا برلمانيا الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول تصريحات مستشاره “هشام داود ” ، مطالبا بالاجابة خلال 15 يوم “.

واكد الخزعلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بأنه تم توجيه سؤال برلماني لرئيس الوزراء عن تصريحات مستشاره (هشام داود) وافترائه على مقام المرجعية الدينية العليا وعدم احترامه للقرار القانوني للأغلبية البرلمانية التي صوتت على اخراج القوات الأجنبية من العراق والدفاع عن السيادة العراقية”.

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