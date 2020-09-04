الحراك المدني المستقل يدعو الحركات والتجمعات لتوحيد الصفوف والدخول بالعمل السياسي

2020/09/04 | 22:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا الحراك المدني المستقل في العراق اليوم الجمعة ، جميع الحركات والتجمعات الشبابية للجلوس معنا لاستماع وجهة نظرنا في توحيد الصفوف وكيفية بناء العمل التنظيمي ومن ثم الدخول بالعمل السياسي مايحافظ على استقلاليتكم وعدم الإنجرار مع الغير”.

وقال الحراك في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “منذ عام 2011 خرجنا من اجل الوطن ومازلنا مستمرين والتضحية كانت مرافقة معنا لطيلة هذه المسيرة لكن كانت تضحية تشرين هي المصيبة العظيمة والفاجعة الأكبر .

واوضح الحراك “ظهرت حركات وتجمعات شبابية جديدة نعرف البعض منها والآخر لا ونحن داعمين للكل كأصوات وطنية ونقف مع الجميع، لكن هذا الأمر يتم عن طريق الجلوس وتوحيد الخطاب “.

ودعا الحراك المدني المستقل ” للجلوس معنا لاستماع وجهة نظرنا في توحيد الصفوف وكيفية بناء العمل التنظيمي ومن ثم الدخول بالعمل السياسي مايحافظ على استقلاليتكم وعدم الإنجرار مع الغير “، مشيرا الى انه وردتنا الكثير من المعلومات عن بعض الأحزاب عملت على جعل بعض الناشطين المغرر بهم واجهة لمشاريعهم المستقبلية “.

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