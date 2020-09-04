2020/09/04 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصريح صحفيقائد عمليات البصرة: صباح السبت تنطلق عملية عسكرية .العملية تستهدف السلاح الذي يستخدم ضد المواطنين.لن نفرض حظرا للتجوال خلال تنفيذ العملية الامنية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السبت.. انطلاق عملية عسكرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السبت.. انطلاق عملية عسكرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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