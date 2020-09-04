في قلوب الناس باقٍ - الفنان سلمان زيمان: أشعل ذاكرة لن تنطفىْ أبداً - حسن مدن

2020/09/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن الفنان سلمان زيمان: أشعل ذاكرة لن تنطفىْ أبداًفي صيف العام 1976، أتيتُ بغداد كثاني محطة من محطات الغربة، وضمن من التقيت من أصدقاء ورفاق لم أكن أعرف الكثيرين منهم من قبل، سلمان زيمان، الذي كان يدرس يومها الهندسة في جامعة التكنولوجيا، وهو التخصص الذي لم يتح له التخرج فيه، لأنه حين عاد إلى البحرين في الإجازة الصيفية، منع من السفر كي لا يعود لدراسته، شأنه شأن العشرات من الطلبة والطالبات البح ......





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