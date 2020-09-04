التعليم في المغرب - حميد المصباحي

2020/09/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي علق التعليم في المغرب، بين خيارين، فلا هو اعتمد الخيار النفعي، من خلالمخرجات العملية التعلمية، التي تقود إلى الشغل، كوسيلة للترقي الاجتماعي،وبذلك يصير التعليم فاعلا في خلق فئة وسطى، لها قيم فاعلة اجتماعياوثقافيا، ويمكنها المساهمة في تطور القيم، وخدمتها بفعالية بمشاركتها فيخلق الرأسمال الرمزي، الذي تحتاجه كل المجتمعات البشرية، لتواكب التطورالحضاري والمدني وحتى السياسي، عندما تخل ......





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