حذلقة الأدوات السياسية - فتح عبدالفتاح كساب

2020/09/04 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فتح_عبدالفتاح_كساب قمة الحماقة أو التواطؤ وخاصة في العمل العام بمختلف تنويعاته أن تعيد نفس التجربة ألف مرة مستخدما نفس المكونات، ونفس الأدوات، وتحت نفس الظروف أو أسوأمنها متأملًا أن تحصل على نتائج مختلفة.مناسبة هذه العبارة هي عملية التهوين من قيمة مقاطعة الانتخابات، والدعوة إلى المشاركة تحت حجج واهية مثل الإصلاح من الداخل، أو إيصال صوت المعارضة، أو "الاشتباك السياسي" مع السلطة تحت "قبة البرلمان" أو أو ......الخ ......





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