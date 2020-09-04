شاهد.. براعة شاكيرا فى ركوب الأمواج بشواطئ المالديف

2020/09/04 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ شاركت النجمة الكولومبية شاكيرا ، ذات أصول لبنانية، جمهورها ، بفيديو جديد لها ، أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.و تقضى النجمة العالمية شاكيرا 42 عاما، إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف مع صديقها جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسبانى، والذى يصغرها بعشر سنوات، إذ يبلغ […]

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