بارزاني يلتقي الرئيس و وزير الخارجية التركي في انقرة

2020/09/04 | 23:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي يزور تركيا اليوم الجمعة....

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