الاتصالات تحيل تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية لشركة نوكيا العالمية

2020/09/04 | 23:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت وزارة الاتصالات عن إحالة تنفيذ مشروع بوابات النفاذ الدولية الى شركة نوكيا (NOKIA) احدى اكبر الشركات العالمية المختصة في مجال الاتصالات بعد طول انتظار لهذا المشروع مايقارب الثلاثة عشر عاما .وقال بيان عن الوزارة ان اللجنة المركزية اجتمعت في وزارة الاتصالات برئاسة الوزير أركان شهاب احمد الشيباني، ولجنة تحليل العطاءات وعلى مدار […]

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