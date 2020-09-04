رئيس غرفة تجارة بغداد: نستطيع احتواء الازمة المالية وتفكيك ازمات الاقتصاد

2020/09/04 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني ان الغرف التجارية قادرة على احتواء الازمة الاقتصادية والمالية الحالية ، وتفكيك ازمات البطالة والسكن والفقر والإدارة .واكد الحمداني ان رئيس مجلس الوزراء والحكومة امامهم “فرصة نوعية” لاتاحة الفرصة لقيادة ناجحة للقطاع الخاص ، الذي يمتلك رؤوس اموال اعلى من كل دول منطقة الشرق الاوسط .[…]

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