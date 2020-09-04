حسين العقابي في تصريح متلفز : امام البرلمان مهمات حسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية والخطة الاقتصادية للدولة ومستجدات فيروس كورونا

2020/09/04 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان امام مجلس النواب المقرر عقد جلسته غدا السبت مهمات كبيرة عليه انجازها.وقال في تصريح متلفز الليلة تابعته وكالة /نينا/ ان امام المجلس حسم قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية والخطة الاقتصادية للدولة ومستجدات فيروس كورونا في ضوء التزايد المخيف للاصابات"./انتهى

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