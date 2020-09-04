الصحة تؤكد ارتفاع عدد الاصابات بسبب عدم التزام المواطنين باجراءات الوقائة

2020/09/04 | 23:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة.. عزت وزارة الصحة والبيئة تسجيل رقم كبير تجاوز 5 الاف إصابة بفايروس كورونا،اليوم الجمعة، الى عدم إلتزام أغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية ، منوهة الى أن هذا ما حدث أيضاً بعد عيد الفطر وعيد الأضحى الماضيين حيث شهد العراق زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفيات.وقالت الوزارة في بيان أصدرته ان تسجيلها اليوم أعلى عدد […]

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