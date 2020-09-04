(هل يستفزهم العرى حقا !) - سلوى فاروق رمضان

2020/09/04 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلوى_فاروق_رمضان (عدم التحجب تعرى نعم لأنك تستفزين ذكورتى) هذا الكلام خرج من فم يعلم تماما أن عمر بن الخطاب كان يضرب الأمة حين تتحجب ويقول لها أتتشبهين بالحرة ، ودرس فى كتب التراث أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة ، ولم يعترض على كل ذلك بل وقف مهاجما من يريدون تنقية التراث ، فهل شعر المرأه مستفز للذكورة ولكن ثديها وظهرها وبطنها وذراعها وأرجلها المتعريين لا يستفز الذكورة ! أتعرف هرمونات الذكوره العظيمة الفرق بين ......





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