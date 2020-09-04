2020/09/04 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار تعالوا معي لنتذكر خارطة السيطرة على سوريا في سنتي 2013 و2014.



بالرجوع الى تلك الخرائط يمكننا القول أن نظام الأسد فقد السيطرة على معظم الأراضي السورية وبالأخص كل المناطق المحاذية للحدود العراقية، كما بات مطار دمشق الدولي شبه محاصر وتحت نيران المعارضة السورية المسلحة.وبالرجوع الى حالة قوات النظام، فقد أنهكها القتال على جبهات كثيرة وفقدت الكثير من عديدها بالانشقاق عنها وبالخسائر البشرية في صف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل افتدت المدن السورية بيروت؟ - عديد نصار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل افتدت المدن السورية بيروت؟ - عديد نصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).