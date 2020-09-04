فضيحة جديدة.. اختفاء عدد من الكؤوس افاز بها المنتخب المصري

2020/09/04 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اثار اعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، اختفاء عدد من الكؤوس التي حصل عليها منتخب مصر وضياعها ومن بينها كأس امم افريقيا فضيحة من العيار الثقيل.





وذكر الاتحاد في بيان رسمي، اليوم (4 اب 2020)، إنه "وبعد قرار الاتحاد تطوير مقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

واضاف، انه "يجري حاليا التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم اختفت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة".

من جهته نفى قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم أحمد حسن، صلته باختفاء كأس أمم إفريقيا، والذي تم الإعلان عن عدم وجوده بخزينة اتحاد الكرة.

وقال في تصريحات صحافية، إنه سلم كأس الأمم الإفريقية في العام 2010، بعدما تواجدت معه في منزله بصفته قائد المنتخب لالتقاط صور تذكارية للاعبين والجهاز وبعض الرعاة وقتها، وبعدها سلمه لخزينة اتحاد الكرة.

في حين أشار مصدر في اتحاد الكرة، إلى أن اختفاء الكأس يرجع إلى حريق الاتحاد الشهير في عام 2013 في عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، حيث تسبب الحريق في ضياع الكؤوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

ا.ح

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