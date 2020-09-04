طائرة مصرية تحمل مساعدات طبية تصل الى بغداد غداً

2020/09/04 | 23:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تصل طائرة من مصر الى مطار بغداد الدولي غداً السبت.وقال مسؤول في السفارة المصرية لدى بغداد لوكالة {الفرات نيوز}، انه "ومن خلال العمل المشترك لمكافحة جائحة كورونا، سترسل جمهورية مصر العربية طائرة محملة بالمساعدات الطبية الى العراق".وأضاف "سيكون وصول الطائرة في تمام الساعة 11:15 صباح يوم غد في مطار بغداد الدولي".عمار المسعودي

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