شاهد.. أحمد الفيشاوى يستعد لطرح “نمبر2” والسبب محمد رمضان

2020/09/05 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان أحمد الفيشاوي، أنه أوشك على الانتهاء من أغنية جديدة تحمل اسم “نمبر2″ ، ومن المقرر أن يطرحها قريبًا.وكتب الفيشاوي ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام ، قائلا:“شغالين دلوقتي على أغنية جديدة..انتظروا نمبر”.وقد كشف الفيشاوي ، فى لقاء تليفزيونية له ، عن تفاصيل أغنية “نمبر 2″، […]

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