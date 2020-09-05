2020/09/05 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفد مالي عراقي إلى إيران اربيل -انقرة- توركان اسماعيل القاهرة – مصطفى عمارة اجتمع بعد ظهر الجمعة نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقرة. وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم العراقي انه تم التأكيد خلال الاجتماع على رغبة الجانبين في تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر توعز لانطلاق شركاتها نحو العراق وتعهد تركي بتوسيع الاستثمار في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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