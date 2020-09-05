مصر‭ ‬توعز‭ ‬لانطلاق‭ ‬شركاتها‭ ‬نحو‭ ‬العراق وتعهد‭ ‬تركي‭ ‬بتوسيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان

2020/09/05 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬وفد‭ ‬مالي‭ ‬عراقي‭ ‬إلى‭ ‬إيران اربيل ‭ -‬انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ ‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة اجتمع‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬انقرة‭.‬ وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الاقليم‭ ‬العراقي‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ […]

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