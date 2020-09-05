مكاشفة الشعب بما جرى في واشنطن

2020/09/05 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام خرجت تصريحات وتأويلات وربّما تسريبات عن زيارة الوفد العراقي الى واشنطن ولقائه الرئيس الامريكي دونالد ترامب.وجميع ما ظهر كان مثيراً حتى الغامض منه، ولعل اية كلمة تصدر من واشنطن إزاء العراق هي مثيرة وجذابة بحد ذاتها، لأنّ العراقيين برغم يأسهم ينتظرون الدعم ويتطلعون الى حلول بات من الراسخ في اذهانهم انها […]

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