2020/09/05 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭-‬الزمان ‭ ‬شددت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تعتمد‭ ‬أي‭ ‬لقاح‭ ‬لا‭ ‬يثبت‭ ‬أنه‭ ‬آمن‭ ‬وفعال،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للإسراع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لقاح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬في‭ ‬إحاطة‭ ‬عبر‭ ‬الافتراضي‭: ‬‮«‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لن‭ ‬تصادق‭ ‬على‭ ‬لقاح‭ ‬غير‭ ‬فعال‭ ‬وغير‭ ‬آمن‮»‬‭.‬ وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة المنظمة:نريد نسبة نجاح اكثر من خمسين في المائة الصحة العالمية: لن نعتمد أي لقاح إن لم يكن فعالاً وآمناً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة المنظمة:نريد نسبة نجاح اكثر من خمسين في المائة الصحة العالمية: لن نعتمد أي لقاح إن لم يكن فعالاً وآمناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).