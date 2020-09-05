نائب كردي لـ/نينا/: جلسات البرلمان ستبقى مفتوحة لحين التفاهم السياسي حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

2020/09/05 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب ان : الوصول الى التفاهم السياسي امر مهم لتمرير اي قانون .وقال لوكالة / نينا / للانباء ان البرلمان سيبدا جلساته اليوم وستعقد اكثر من جلسة بيوم واحد تعويضا للفترة الماضية وفي ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد.واضاف الكاتب ان الجلسات ستبقى مفتوحة لحين التوصل لتفاهم سياسي حول القوانين المطروحة واهمها قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية./انتهى3

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