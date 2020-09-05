بعد منافسة قوية.. تشيلسي يعلن رسميا نجاح صفقته السادسة

2020/09/05 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، حصوله رسميا على خدمات لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني، كاي هافيرتز، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، بعد منافسة قوية مع أكثر من ناد، مثل ليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأصدر النادي اللندني، بيانا رسميا، اليوم، (4 أيلول 2020)، للإعلان عن صفقة كاي هافيرتز، موضحا أن هافيرتز وقع عقدا لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة صفقة هافيرتز، ولكن شبكة "بي بي سي" العالمية أكدت أنها تبلغ 71 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح هافيرتز سادس لاعب يصل إلى تشيلسي، هذا الصيف، بعد حكيم زياش وتيمو فيرنر وبن تشيويل ومالانج سار وتياجو سيلفا.

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