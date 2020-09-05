الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أشهر

2020/09/05 | 00:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تكبدت أسعار الذهب، الجمعة، خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة، فيما صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل نيسان.

وقالت "رويترز" في تقرير لها اليوم، (4 أيلول 2020)، ان الذهب انخفض ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أميركية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1927.30 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوئل نيسان، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات زيادة الوظائف غير الزراعية 1.371 مليون وظيفة في آب.



وهبط معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة من 10.2 بالمئة في تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.51 دولار للأوقية، وهي متراجعة 3.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4 بالمئة ليسجل 2275.85 دولار.

وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة إلى 897.87 دولار للأوقية، لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف حزيران، منخفضا بأكثر من 3.5 بالمئة.

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