تقرير تركيبي لأوضاع مدينة مراكش في ظل الأزمة الصحية (كوفيد-19) والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بقلم مناضلو/ات تيار المناضل-ة - المناضل-ة

2020/09/05 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة تمهيدتقصفت القشرة الرقيقة لمدينة السياحة العالمية وقطب المؤتمرات الدولية، لتظهر صورة المدينة الحقيقية.



مدينة انبنى اقتصادها على قطاع طفيلي غير منتج، توقف نهائيا عن العمل بمجرد انقطاع الرحلات الدولية، مسببا توقفا كاملا للأنشطة الاقتصادية الأخرى التابعة للقطاع السياحي.وفي نفس الوقت ظهرت النتائج الكارثية لعقود من السياسة النيوليبرالية القائمة على التقشف في النفقات العمومية الموجهة لقطاعات مثل ......





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