قيام منظومة ثورية ممكن وضروري / ترجمة مرتضى العبيدي - مرتضى العبيدي

2020/09/05 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي عند تناولها بالدرس جائحة الكورونا، خلال أحد اجتماعاتها الأخيرة، أصدرت الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية قراءتها للجائحة وللأضرار التي خلفتها في صفوف الطبقة العاملة العالمية وعموم الكادحين، وخلصت إلى أن النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال والجري وراء تكديس الأرباح المتزايدة في يد أقلية من أصحاب رؤوس الأموال هو السبب الرئيسي في مختلف الكوارث التي تعيشها الإنسانية، وأن الحل لا يم ......





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