الحرية الفورية لمعتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام في سجون الاستبداد، بيان تيار المناضل-ة بتاريخ 04 شتنبر 2020 - المناضل-ة

2020/09/05 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة يخوض معتقلو حراك الريف اضراب الأمعاء الفارغة للمطالبة بتحقيق جملة مطالب من شأنها تخفيف ظروف سجنهم وبوقف التعديات والضغوط التي تمارسها المؤسسة السجنية للتراجع عما انتزعوه بنضالات سابقة.بات الخطر يحدق بحياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام تتفاوت عدد أيامه: 22 يوما، (ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق)، و16 يوما (محمد حاكي زكريا، اضهشور، بلال اهباض، محمود بوهنوش، و11 يوما (سمير إغيذ).سِجْنُ من ......





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