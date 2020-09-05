إيران: إصابة 217 شخصاً بإنفجار قنينة كلور في إيلام

2020/09/05 | 00:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة ايلام غرب ايران والمحاذية لحدود العراق عن اصابة 217 شخصا اثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في قرية "زنجيرة عليا" التابعة لقضاء جرداول في هذه المحافظة، اليوم الجمعة.وقال محمد كريميان في تصريح له مساء الجمعة، انه اثر وقوع حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في هذه القرية تم نقل 91 مصابا بواسطة مروحيات الاسعاف الجوي وسيارات الاسعاف الطبي الى مستشفى "الامام الخميني (رض) في مدينة ايلام مركز المحافظة، فيما تم نقل 15 من المصابین الى مستشفى الامام علي (ع) في مدينة سرابلة مركز القضاء.واوضح بان اجمالي عدد المصابين اثر الحادث بلغ 217 شخصا رقد 106 منهم في مستشفى "الامام الخميني (رض) في ايلام ومستشفى الامام علي (ع) في سرابلة فيما غادر البقية المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.يذكر ان حادث انفجار قنينة لغاز الكلور وقع بسبب تماهل سائق شاحنة حاملة لقناني غاز الكلور في قرية "زنجيرة عليا" التابعة لقضاء جرداول بمحافظة ايلام غرب ايران.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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