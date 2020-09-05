شاهد.. رد كوميدي من سمير غانم بعد تعافي ذا روك من كورونا

2020/09/05 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان الكبير سمير غانم، على إصابة النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب “ذا روك”، وأسرته بفيروس كورونا على طريقته الكوميدية.وقال الفنان الكبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور” المصرية ، “الروك اتحجز أسبوع وطلع زي الفل، وطلع بيقول للناس فيروس ابن […]

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