2020/09/05 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ يدرك النظام جيدا خطورة وسائل التواصل الاجتماعي ويعمل على خلق مجموعات ترد على كل من ينتقد السلطة، وعمل المجموعات هذه يتوجه نحو صفحات تابعة لأشخاص او تجمعات او منظمات او أحزاب معارضة.



يتميز عمل هذه المجاميع بالتنظيم واستخدام ذات اللغة وذات الصور في تعليقهم على اي منشور او فديو حول حادث معين، خصوصا اذا ما كان هذا المنشور يعري أفعال السلطة ومليشياتها، أو يحاول أن يفسر ويحلل وينتقد سياسات الأحز ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن الجيوش الإلكترونية التابعة للنظام - جلال الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن الجيوش الإلكترونية التابعة للنظام - جلال الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).