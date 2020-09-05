VPN طبخات انتخابية

2020/09/05 | 02:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 مدربا عقدوا اجتماعا مطولا في كلية التربية الرياضية في الجادرية برعاية العميد قاسم الخاقاني وبدعوة من المدرب يونس القطان لتغيير رابطة المدربين والدعوة لاجراء انتخابات جديدة قبيل انتخابات اتحاد الكرة ….علما ان من بين الحاضرين عدد من اعضاء الهيئة الادارية للرابطة الحالية التي يتراسها رحيم حميد.

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