فيديو.. رسالة نارية من عارض الأزياء السعودي “زياد المسفر” للمتنمرين به

2020/09/05 | 03:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علق عارض الأزياء السعودي زياد المسفر ، على طريقته الخاصة ، متجاهلا ما تعرض له، على يد عددا من الشباب السعودي ، أثناء تواجده فى أحد شوارع المملكة ، من اعتداء لفظيا عليه.حيث نشر المسفر، مقطع فيديو ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وهو يرقص على الأغنية الشهيرة […]

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