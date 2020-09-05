منها الأوضاع في العراق.. كشف مضمون اجتماع بارزاني مع أردوغان

2020/09/05 | 04:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة إقليم كردستان، الجمعة، أن رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني بحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة جملة من القضايا ومنها المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد وآخر الخطوات لمعالجة الخلافات، والتوترات

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