النزاهة النيابية تعلن تقديم الدعم إلى اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد

2020/09/05 | 04:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، تقديم الدعم إلى اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

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