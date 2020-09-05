الحشد الشعبي: انتهاء أكذوبة «الإفتاء الشرعي» لداعش

2020/09/05 | 04:15 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

أكَّد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني انتهاء اكذوبة ما يسمى بـ «الافتاء الشرعي» لعصابات «داعش» في 3 محافظات.



وقال الحسيني: «إن ما يسمى بالافتاء الشرعي في «داعش» هو مجرد أكذوبة لغسل الادمغة في محاولة لإعطاء الشرعية لجرائمهم البشعة بحق الأبرياء، إذ إن كل من تبوأ منصب «الافتاء الشرعي» في العصابات هم بالأساس ينتمون الى أسر ذات تاريخ أسود في الانحراف».

واضاف الحسيني أن «الجهد الاستخباري للحشد الشعبي وبقية التشكيلات الأمنية وعملياتها النوعية أسهم في إنهاء ملف الإفتاء الشرعي في داعش وقتل واعتقال جميع قياداتها التي تمثل صورة بشعة للعصابات، نظرا لما اقترفته من جرائم كبيرة بحق الابرياء من خلال فتاوى مضللة».

ويعد «الافتاء الشرعي» من المناصب المهمة في هيكلية «داعش»، وأغلب من تبوأه هم من العرب والأجانب.

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