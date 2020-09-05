دفعة خامسة من إعانة الحماية الاجتماعيَّة

2020/09/05 | 04:15 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

حدَّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موعد اطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة أن « هيئة الحماية الاجتماعية ستقوم يوم الخميس المقبل بإطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية».

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