نجاح التعليم الرقمي خلال كورونا لا يلغي خطورته على مخ الصغار

2020/09/05 | 06:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة السهيل… قدم التعليم الرقمي حلولا مهمة للعديد من مشكلات العملية التعليمية ،وأبدع مبتكرو التعليم عن بعدعبر شاشات الكمبيوتر والتابلت ابتكارات تعليمية ساهمت في حل صعوبات التعلم ،وزودت الطلاب بمهارات مهمة ودقيقة في البحث ،واكتشاف المعلومة ومقارنتها بغيرها بما يساعد على النقد والتحليل.وجاءت أزمة وباء كورونا ليصبح التعلم الالكتروني ملاذا وحيدا لاتمام العام الدراسي […]

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