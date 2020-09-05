بعد موجة اغتيالات.. عملية عسكرية في البصرة وجمع سلاح

2020/09/05 | 07:45 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: السبت 17 محرم 1442 هـ - 05 سبتمبر 2020 KSA 07:43 - GMT 04:43 تارخ النشر: السبت 17 محرم 1442 هـ - 05 سبتمبر 2020 KSA 06:48 - GMT 03:48

المصدر: دبي- العربية.نت

بعد مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين في العراق، لا سيما في البصرة جنوب البلاد الشهر الماضي، شهدت تلك المحافظة بعض الخطوات الأمنية بإشراف وزارة الداخلية لتعقب القتلة، بالإضافة إلى القضاء على السلاح المنفلت، وملف المخدرات، والنزاعات العشائرية، واعتقال المجرمين الذين لم تنفذ حتى الآن أوامر القبض عليهم.

قوات مكافحة الارهاب في شوارع بغداد الان .



لا نعرف ان كانت متوجهه للبصرة لاتمام العملية التي تم الاعلان عنها مسبقاً ( حتى يتحضرون).



او انها عملية باطراف بغداد ؟ ننتظر ونعرف pic.twitter.com/5E88xxonyZ— Revolution أفراح 🇮🇶☀️ (@afrah66737662) September 5, 2020

واستكمالاً لتلك الخطوات، لا سيما مع تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مراراً ضرورة اعتقال منفذي عمليات الاغتيال ومحاسبة قتلة الناشطين والإعلاميين، شوهدت آليات عسكرية ليلاً في بغداد ما أثار عددا من التساؤلات.قبل أن يؤكد قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم السبت في البصرة، مستهدفة السلاح الذي يستخدم ضد المواطن، مضيفاً أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار.كما أوضح أن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق.



وأكد مدنف أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل.إلى ذلك، أشار إلى أن العملية ستستمر 5 أيام، على أن يعقد بعدها مؤتمر لتقييم النتائج وسير العملية.محاسبة القتلةيذكر أنه منذ أشهر والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد، وكانت آخر موجات الاغتيال هذه ما شهدته مدينة البصرة أواخر أغسطس الماضي.وقد علق عدد كبير من العراقيين أملهم على الكاظمي الذي وعد مرارا بحماية المتظاهرين، ومحاسبة قتلة الناشطين على الرغم من أن مشتبها به واحدا لم يحاكم بعد.

من البصرة

محطات عنيفةوكانت تظاهرات العراق شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي، محطات عنيفة، واغتيالات طالت نشطاء فاعلين فيها، وإعلاميين ومحامين.وعلى الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقت عبر كاميرات مراقبة وضعت في الشوارع، إلا أنه لم يتم توقيف أي متهم حتى الآن.

من تظاهرات سابقة في البصرة (أرشيفية- فرانس برس)

كما شهدت تلك الاحتجاجات التي انطلقت بداية للمطالبة بحقوق معيشية ومكافحة الفساد قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين.ففي تصريحات سابقة لـ"العربية"، أوضح علي البياتي، المتحدث الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان، أن التظاهرات العراقية شهدت سقوط أكثر من 550 قتيلا.

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