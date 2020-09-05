الصحة العراقية تكشف اسباب ارتفاع اصابات كورونا

2020/09/05 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق رقما قياسيا بعدد الاصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وهو ما دفع السلطات إلى التحذير من أن النظام الصحي في البلاد قد لا يكون قادرا على ...

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