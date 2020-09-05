تأريخ الجزيرة العربية وما حولها قبل النبوة المحمدية - عباس علي العلي

2020/09/05 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لم تكن الجزيرة العربية بموقعها الجغرافي بعيدة عن التأثر بما يدور حولها إقليميا خاصة وأن هناك عوامل ساعدت على الترابط هذا بينها وبين المحيط الإقليمي، فهي محاطة أصلا بإمبراطورية في الشمال الشرقي تمتد من وسط أسيا ووصولا إلى العراق فيما تجاورها من الشمال الغربي إمبراطورية لا تقل قوة ولا رغبة في الهيمنة والتأثير المتمثلة بالرومانية، أما في الجزء الجنوبي الغربي فهناك الحبشة التي تدين بالنصرانية كنظام حك ......





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