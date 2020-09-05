12 - القرآن .. كلام النبي لوط !! - ابراهيم الجندي

2020/09/05 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية عشرة : الأعراف 80 - 84(80) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ 1- الآية معطوفة على قوله : لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ..



الخ الآية / الأعراف 59 المعنى : كما أرسلنا نوحا إلى قومه ، كذلك أرسلنا لوطا إلى قومه ، فقال لهم مستنكرا ..



هل تمارسون الجنس مع الرجال ، إنه فعل لم يرتكبه أحد قبلكم ! زاد المسي ......





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