محافظة بغداد تنتهي من فرز 5 آلاف قطعة أرض سكنية في الحسينية

2020/09/05 | 09:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أنهت محافظة بغداد اعادة فرز ما يقرب من خمسة الاف قطعة ارض سكنية بمنطقة الحسينية ضمن خطتها لتوفير السكن المناسب للمواطنين.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة وضمن خطتها لتوفير السكن للمواطنين، اتمت اعمالها في اعادة معالم فرز منطقة الحرس بقضاء الحسينية وبواقع اربعة الاف و64 قطعة سكنية، بينما تم قبلها فرز 757 قطعة ارض سكنية في منطقة النفط وضمن قضاء الزهور، ليكون اجمالي القطع التي تم فرزها اربعة الاف و821 قطعة ارض”.

واشار الى ان “اعادة الفرز تأتي بعد معالجة الطمر غير النظامي للنفايات والانقاض التي سببت تلوثا واضرارا بيئية فادحة للمنطقة، اضافة الى ما شكلته من منظر غير حضاري عانى منه الاهالي القاطنون هناك طوال ما يزيد على 17 عاما”.

وافصح العطا عن ان “المحافظة سلمت الاراضي المفروزة الى دائرة التسجيل العقاري ومن خلال محضر رسمي، اضافة الى انه دعا المواطنين من اصحاب السندات كونها موزعة سابقا، الى مراجعة الدائرة اعلاه لمعرفة مواقع أراضيهم”.

واكد ان “بلدية الزهور بذلت جهودا واسعة من اجل تحويل موقع الطمر غير النظامي الذي تصل مساحته الى 1040 دونما الى اراض سكنية تكفي ان تكون عشرة الاف قطعة ارض والتي ستسهم بتوفير السكن المناسب لما يقرب من 50 الف نسمة”.



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