كوردستان تستعيد طفلين إيزيديين في ختام زيارة وفدها إلى أنقرة

2020/09/05 | 09:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطفلين سلما إلى ذويهما في مطار أربيل الدولي - صورة: رئاسة إقليم كوردستان

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