لمدة ثلاثة أشهر.. إعلان حالة الطوارئ في السودان بسبب الفيضانات

2020/09/05 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، اليوم السبت، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.





وقرر المجلس في بيان له، اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020.





وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس مساء اليوم الجمعة بالقصر الجمهور إن "المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية" .

ولفتت الشيخ إلى أن "السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.



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وأشارت الشيخ إلى أن "معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988-1946) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع".

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