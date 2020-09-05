استثمار بغداد تعلن عن تنفيذ أكبر منتجع سياحي ترفيهي في العراق

2020/09/05 | 09:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تنفِّذ هيئة استثمار بغداد أضخم منتجع سياحي ترفيهي في العراق بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد بمساحة تزيد على 53 دونما.

وقال رئيس الهيئة المهندس شاكر الزاملي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن «الهيئة وضمن مشاريعها بقطاع السياحة والترفيه، منحت اجازة استثمارية الى احدى شركات القطاع الخاص، لانشاء أضخم منتجع سياحي ترفيهي على مستوى البلاد في منطقة الدورة قرب جسر الطابقين ليكون مكملا لسلسلة المشاريع السياحية الترفيهية في العاصمة».

وأضاف الزاملي ان “المنتجع سيضم ايضا مركزا تجاريا اطلقت عليه تسمية ( العراق مول) يحتوي على أربعة طبقات يجري تنفيذها على مستوى عال جداً من البناء وبأسلوب عصري ومميز”.

وأوضح، أن “الملاكات الهندسية والفنية للهيئة أشرت تسارعاً بنسب الإنجاز لا سيما ان الشركة المنفذة له حرصت على استمرارية تنفيذه رغم الظروف الحالية التي تواجهها البلاد في مواجهة جائحة كورونا”.

ويمتاز المنتجع بمساحته الكبيرة التي تتجاوز 53 دونما، وسيوفر الكثير من الخدمات والفعاليات والأنشطة الترفيهية مما يميزه عن بقية المشاريع المماثلة المنفذة حاليا، ويضم برجا فندقيا مكونا من 26 طبقة، ومدينة مائية، ومركزا تجاريا، ومكتبة، ومدينة ألعاب مغلقة، اضافة الى مساحات خضر.



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