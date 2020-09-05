شبر يحدد خيارات لتغيير مايمر به العراق من تحديات

2020/09/05 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسي المستقل ليث شبر

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

220 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف السياسي المستقل، ليث شبر، السبت، عن خيارات لتغيير مايمر به العراق من تحديات عظيمة، فيما علق بشأن خارطة المستقبل في العراق.

وقال شبر، في تدوينة على "فيسبوك" تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 5 أيلول 2020، "هذا مقال أكتبه للتاريخ ليس أمامنا غير هذه الخيارات لتغيير مايمر به العراق من تحديات عظيمة في أن يكون أو لا يكون أولا..



أن تتحد القوى الوطنية وثوار تشرين والعراقيون الشرفاء للضغط لتحقيق شروط الانتخابات النزيهة والمنافسة مع قوى التبعية والفشل والفساد والظلم وللدخول في قائمة واحدة تضم كل الوطنيين الرافضين لهيمنة المليشيات والأحزاب الفاسدة لكي يحققوا الانتصار وتشكيل حكومة وطنية يكون على عاتقها التغيير".

واضاف انه "إذا لم تتحد القوى الوطنية ولم تتحقق شروط الانتخابات النزيهة فليس لدينا غير الثورة الشعبية العارمة ومقاطعة الانتخابات والضغط على المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بأي انتخابات تجري في ظروف انفلات السلاح وسيطرة الأحزاب الفاسدة على صناديق الانتخابات بالمال والسلاح والاعلام المعادي والتزوير وتشويه الحقائق".

واوضح ان "عدم النجاح في الخيارين السابقين يعني أن العراق سيبقى رهينا ومختطفا من قوى الضلالة والفساد والظلم وسيبقى العراق لقمة سائغة للفاسدين والعملاء والخونة وسيكون مصير الوطنيين إما القتل والاغتيال أو الصمت أو الهروب وحينها سيتحول العراق عاجلا أم آجلا الى دويلات متناحرة".

وأشار شبر، إلى ان "هذه النقاط الثلاثة السابقة هي باختصار صور الخارطة العراقية في المستقبل فإذا أردتم أن تحققوا التغيير فلابد من توحيد الجهود الوطنية جميعها والتغاضي عن الخلافات كلها فالانتصار في المعركة لن يتحقق من دون ذلك ولا نفع للندم من بعد ذلك".

وكان شبر قد وجه في وقت سابق، للقادة الوطنيين والجمهور، جاء فيها "سأقول لكم باختصار عليكم أن تتوحدوا وتنسقوا وتنظموا جمهوركم في تجمع شعبي واحد وأن تتركوا خلافاتكم جانبا فمشاريعكم لن تنجح متفرقة فقد أعد العدو لكم عدة ومالا وسلاحا مالا تقدرون عليه فرادى فاتحدوا لكي تنتصروا وتحققوا مايطمح إليه العراقيون جميعا".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبر يحدد خيارات لتغيير مايمر به العراق من تحديات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبر يحدد خيارات لتغيير مايمر به العراق من تحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).