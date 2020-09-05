النائب المسعودي يعلن لـ/ نينا / عن قرب ارسال الحكومة والامم المتحدة مقترحات لحل الاشكال في قانون الانتخابات

2020/09/05 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلن النائب عن / سائرون / رياض المسعودي عن قرب ارسال الحكومة وبعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي ) مقترحات لحل الاشكال في قانون الانتخابات ".وقال المسعودي في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم " ان البرلمان صوت في وقت سابق على قانون الانتخابات بشكل كامل ، ولكن ظهرت بعد التصويت مشكلة فنية ، وسياسية في المادة 15 منه ، التي تتعلق بالدوائر المتعددة ، والتي ذكرت ان المحافظة تتكون من دوائر متعددة ، ولكن لم يتم تحديد عدد الدوائر ".واضاف يجب على الجهات المعنية تحديد عدد الدوائر في المحافظة الواحدة ، وحجم الدائرة الواحدة ، وحساب كوتا النساء ، لافتا الى ان الحكومة سترسل وجه نظرها تجاه هذا الموضوع بالاضافة الى بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي ) سترسل ملاحظاتها حول المادة 15 من قانون الانتخابات ، وايضا رؤيا من الكتل الكردية ، وباقي الكتل التي لديها رؤيا حول المادة 15 من قانون الانتخابات على امل التوصل الى حل وسط بينها "./انتهى9

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