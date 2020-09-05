تدمير 6 انفاق لداعش غرب الانبار

2020/09/05 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دمرت القوات المشتركة وطيران الجيش 6 انفاق لداعش غرب الانبار.وقال نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله بحسب موقع “الحشد الشعبي” ان الوية الحشد (13-19-18-17) ومديريات الحشد الساندة وطيران الجيش نفذت عملية امنية في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار بغطاء جوي من قبل طيران الجيش حيث تم مداهمة عدد من المضافات المنشءة حديثآ حيث تم اعتقال عنصرين مشتبه بهما مع قطع اسلحة خفيفة”.واضاف نصر الله ان “قواتنا مازالت في وادي الحلكوم غرب الانبار والعملية جارية لملاحقة الخلايا النائمة وان الحشد الشعبي لهم بالمرصاد”./انتهى9

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