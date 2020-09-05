فاينالدوم وديباي على مشارف الانتقال إلى برشلونة

2020/09/05 | 09:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت تقارير صحافية، أن الهولنديين جيورجينهو فاينالدوم، وممفيس ديباي، اقتربا من التوصل لاتفاق للتوقيع مع برشلونة، وأن التعاقد معهما يعتمد على تخفيف النادي الكاتالوني لفريقه الحالي.

ذكرت صحيفة ألغمين داجبلاد الهولندية: ” اللاعبين يتحدثان إلى النادي الكاتالوني منذ وقت، والظروف مهيئة تقريباً، وكلاهما مهتم بصفقة من الطراز الأول”.

ولا يزال أمام كل منهما عام واحد في عقديهما مع ليفربول وأولمبيك ليون، وستتراوح قيمة كل صفقة ما بين 10 و30 مليون يورو.

ورفض فينالدوم (29 عاماً) تأكيد أو نفي المعلومات التي تربطه ببرشلونة وقال: “إنها مجرد شائعات”.

وعادة ما يتمركز فينالدوم كلاعب خط وسط هجومي، في حين أن ديباي (26 عاماً) مهاجم، ويفضل مركز رأس الحربة.

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